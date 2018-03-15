الخارجية الإيرانية: ولي العهد السعودي شخص "خيالي ساذج"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شخص "خيالي ساذج"، بحسب تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار.

وأضاف قاسمي: "طهران تدعو بعض الأعداء "الحاقدين المتعنتين" إلى الحوار والتسامح"، بحسب شبكة " برس تي في" الإيرانية.

واعتبر قاسمي أن ابن سلمان ليس لديه فكرة عن السياسة، بخلاف الكلام اللاذع النابع عن الافتقار لبعد النظر"، مضيفا: "تصريحاته لا تستحق ردا لأنه شخص خيالي وساذج لا يتحدث إلا باستخدام الأكاذيب والمرارات".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تحترم كل جيرانها".

كما وصف أبو الفضل حسن بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه "شخص ليس له قيمه ليتم الرد عليه".

وكان ابن سلمان قد وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بـ"هتلر الجديد في الشرق الأوسط"، معللا ذلك بأنه "يريد التوسع، عبر إنشاء مشروع خاص به في المنطقة يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر في وقته"، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ذكر فيها أيضا أن "المملكة لا تريد الحصول على أية قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن".