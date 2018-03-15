الحشد الشعبي يقتل مجموعة من عناصر "داعش" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتينك" في العراق، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، أن قوات الحشد الشعبي، تمكنت من قتل عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي العاصمة العراقية، بغداد.

© REUTERS/ STRINGER انضمام مقاتلي الحشد الشعبي رسميا إلى القوات العراقية

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوات من الحشد الشعبي تمكنت من قتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية المسيحلي، جنوبي قضاء الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، بعد ورود معلومات استخبارية عنهم.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، حررت قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر سبتمبر/ أيلول عام 2016.

وتلاحق القوات الأمنية العراقية، ومنها الحشد الشعبي، في مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وخلاياه النائمة، بشكل مستمر حتى اللحظة.