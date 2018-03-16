قيادي بالحراك الجنوبي: هذا ما ينتظر الجنوبيين بعد زيارة بن سلمان إلى بريطانيا

وأضاف الجحافي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بعد كل التضحيات التي قدمها الجنوبيين نجد أن زيارة ولي عهد ملك السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة مؤخراً خصوصاً وهى الدولة التي ينتمي إليها المبعوث الأممي إلى اليمن المعين قبل أشهر قليله السيد "غرافيت"، أسفرت عن توصل الجانبين السعودي والبريطاني إلى ضرورة إيجاد مخرج للحرب.
وتابع الجحافي، لقد حمل ولي العهد السعودي إلى لندن خلال زيارته ضغوط وشروط الأطراف الشمالية لضمان قبول كل الأطراف الشمالية بالمفاوضات والحل السلمي الذي سيكون على حساب الجنوب وذلك من خلال قبول الجنوبيين بحلول منتقصة وشكلية.
وأكد الجحافي، أن المجتمع الدولي وبكل أسف أصبح اليوم على قناعة كاملة بأن الحل الوحيد للنزاع في اليمن هو الضغط على الجنوبيين للتخلي عن مطلب الاستقلال والتنازل عن قضيتهم وفق اعتبارات ومسميات تم الإتفاق مسبقاً عليها وسيكون حضور المشاركين الجنوبيين مجرد حضور شكلي لا أقل ولا أكثر، مشيرا أن، الأيام القادمة كفيلة بفضح كل المؤامرات ويبقى شعب الجنوب هو الحكم وصاحب القرار، في رفض أي حلول ترقيعية تتعلق بقضية الجنوب، أو الاستماع للوهم والتضليل الإعلامي المعمول به في الوقت الراهن وضياع قضيتهم.
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