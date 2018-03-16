بأمر الملك سلمان... السعودية تسلم 2 مليار دولار لليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية، مساء الخميس، إن المملكة وقعت اتفاقا في الرياض بإيداع مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني

© AP Photo/ Nicolas Asfouri محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن... ويهاجم إيران

ووفقا لـ" واس "، وقعّ وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد بن منصور زمام، بالرياض، اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان

وأكد الجدعان، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أمريكي، مضيفاً أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تؤكد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية.