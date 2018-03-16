وزير الدفاع الأمريكي يتهم طهران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية بالمال

اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى في مايو/ أيار.

موسكو-. وقال وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين عقب زيارة مفاجئة لأفغانستان: "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التدخل (بالانتخابات العراقية)، باستخدام الأموال".

وأضاف ماتيس: "إن المال يستخدم للتأثير على المرشحين والناخبين".

فضلا عن ذلك، أشار وزير الدفاع إلى أنه وفقًا للجيش، حجم الأموال "التي ضختها" طهران إلى العراق قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مايو، لا يمكن وصفها بالضئيلة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق في 12 مايو/أيار المقبل.