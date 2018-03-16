لافروف: من يرغب في تقسيم سوريا إلى "إمارات" لن يوافق على "محادثات أستانا"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن صيغة "أستانا" حول سوريا أثبتت أهميتها، وأنها تساعد على التسوية السياسية.

© Sputnik. Bolat Shakhinov الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا منتصف مايو

موسكو — سبوتنيك . وأضاف لافروف ، خلال افتتاح لقاء وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في أستانا، اليوم الجمعة 16 مارس / آذار: "من يرغب في تقسيم سوريا إلى "إمارات" لن يوافق على محادثات أستانا ".

وتابع وزير الخارجية الروسي:

"من يقوم بانتهاك جميع القوانين الدولية، وانتهاك قرار 2254، من الواضح أنه يسير نحو تقسيم سوريا وتغيير النظام".

واستطرد: "سيكون نتيجة ذلك ظهور "إمارات" يسيطر عليها لاعبون خارجيون بدلا من دولة مهمة للغاية في الشرق الأوسط، وهذا لا يرحب بما نفعله في "أستانا" وما نريد التوصل إليه".

ومن المقرر أن تجري الجولة التاسعة لـ"محادثات أستانا"، منتصف مايو / أيار المقبل، وسيتم الإعلان عن ذلك في البيان المشتركة عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".

وتعقد جلسة مباحثات لوزراء خارجية الدولة الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، في أستانا، اليوم الجمعة، ويناقش الوزراء نتائج ما تحقق خلال عام من شراكتهم في تسوية الأزمة السورية.