لافروف: من يرغب في تقسيم سوريا إلى "إمارات" لن يوافق على "محادثات أستانا"

وتابع وزير الخارجية الروسي:
"من يقوم بانتهاك جميع القوانين الدولية، وانتهاك قرار 2254، من الواضح أنه يسير نحو تقسيم سوريا وتغيير النظام".
واستطرد: "سيكون نتيجة ذلك ظهور "إمارات" يسيطر عليها لاعبون خارجيون بدلا من دولة مهمة للغاية في الشرق الأوسط، وهذا لا يرحب بما نفعله في "أستانا" وما نريد التوصل إليه".
ومن المقرر أن تجري الجولة التاسعة لـ"محادثات أستانا"، منتصف مايو / أيار المقبل، وسيتم الإعلان عن ذلك في البيان المشتركة عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وتعقد جلسة مباحثات لوزراء خارجية الدولة الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، في أستانا، اليوم الجمعة، ويناقش الوزراء نتائج ما تحقق خلال عام من شراكتهم في تسوية الأزمة السورية.
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