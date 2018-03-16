الدفاع الروسية: خروج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خروج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية في سوريا.

موسكو-. وقالت الدفاع في بيان: "يستمر خروج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني. وقد غادر منذ صباح يوم 16 مارس/آذار، 1972 شخصا من بلدات حمورية وسقبا وحزة معظمهم من الشيوخ والنساء والاطفال. وخرج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية".

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.