مصر للطيران: رحلات موسكو تبدأ في 12 أبريل المقبل

أعلن صفوت مسلم، رئيس شركة مصر للطيران، أن الشركة الوطنية قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 أبريل/نيسان المقبل.

© AFP 2018/ Stringer مدير مطار شرم الشيخ يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

ويبدأ تشغيل الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائرات أسطول مصر للطيران في البوينغ B737/800NG.

وكانت شركة الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" أكدت، الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى القاهرة اعتبارا من يوم 11 أبريل / نيسان.

وتوقفت الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو إثر سقوط طائرة ركاب روسية تقل ركابا فوق محافظة شمال سيناء بمصر، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ما أدى لمقتل 224 مواطنا روسيا.