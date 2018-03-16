نزوح عشرات الآلاف من أهالي عفرين إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية

أفادت مصادر أهلية أن عشرات الآلاف من أهالي مدينة عفرين نزحوا في اتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin خروج مشفى عفرين من الخدمة بعد قصف الطيران التركي وهروب كوادره

دمشق — سبوتنيك . وذكرت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 16 مارس / آذار، أن أهالي المدينة خرجوا عبر طريق الزيارة، الممر الوحيد الذي يربط المدينة بالعالم الخارجي بعد أن حاصرها الجيش التركي من جهاتها الثلاث.

ويتحدث الأهالي الخارجين، بحسب المصادر الأهلية ذاتها، عن "حياة مأساوية يعيشها من تبقى من سكان عفرين نتيجة القصف الشديد الذي تتعرض له المدينة من قبل الجيش التركي، الذي دمر كل شيء تقريبا حتى مشفى المدينة إضافة إلى الحصار".

وسيطرت القوات التركية على الجهة الغربية للمدينة بعد أن كانت سيطرت في الأيام السابقة على الجهتين الشرقية والشمالية وقطعت كل الطرق المؤدية للمدينة ولم يتبق سوى طريق الزيارة الذي يربط المدينة بمناطق سيطرة الدولة السورية".

وعن المناطق التي نزح إليها أهالي عفرين تقول المصادر الأهلية ذاتها إن معظمهم انتشر في مدن نبل والزهراء وتل رفعت.



