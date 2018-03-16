"حماية الشعب الكردية": القوات التركية تحاول اقتحام عفرين

وأضاف حسكة، في تصريحات لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن القوات التركية تطوق عفرين وتقصفها في محاوة لاقتحامها وأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تخوض معارك معها.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس 15 مارس، أن قوات بلاده لن تنسحب من مدينة عفرين السورية، حتى تقضي على وجود المقاتلين الأكراد.
ويشن الجيش التركي بالتعاون مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا.
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