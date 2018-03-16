"حماية الشعب الكردية": القوات التركية تحاول اقتحام عفرين

تخوض "وحدات حماية الشعب الكردية" معارك مع القوات التركية، التي قصفت المدينة، اليوم الجمعة 16 مارس / آذار، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS/ COSTAS BALTAS أردوغان للبرلمان الأوروبي: لن نخرج من عفرين حتى تنتهي مهمتنا هناك

قال بروسك حسكة، متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، إن الجيش التركي قصف مدينة عفرين السورية وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، مشيرا إلى أن اندلاع معارك بين مقاتلي الوحدات وقوات الجيش التركي والمقاتلين المتحالفين معها.

وأضاف حسكة، في تصريحات لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن القوات التركية تطوق عفرين وتقصفها في محاوة لاقتحامها وأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تخوض معارك معها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس 15 مارس، أن قوات بلاده لن تنسحب من مدينة عفرين السورية، حتى تقضي على وجود المقاتلين الأكراد.

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا.



