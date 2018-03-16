إيران: يجب استمرار مكافحة الإرهاب في سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن استمرار مكافحة الإرهاب في سوريا يجب أن يستمر للتخفيف من معاناة الشعب السوري، مشيرا إلى أن اجتماعات أستانا مستمرة حتى انتهاء الإرهاب في سوريا.

© Sputnik. Ronald Zak إيران ترد على محمد بن سلمان بشأن الحصول على سلاح نووي

أستانا —. وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي والتركي بعد ختام اجتماعهم في أستانا، أنه "يجب استمرار مكافحة الإرهاب في سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري".

وأضاف أن "بيان وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يمكنه أن يحقق هذا الهدف تدريجيا".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه "من الضروري استمرار اجتماعات أستانا حتى انتهاء احتلال الإرهاب للأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "اجتماعات أستانا خلال عام استطاعت أن تقدم أموراً جيدة للشعب السوري".

وأكد ظريف أن" تقدم الجيش السوري وانتصاراته المستمرة على الإرهاب ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا".

وعقد، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، اجتماع وزراء الخارجية للدول الضامنة الثلاث في عملية أستانا، بحثوا فيه قضية سوريا. وناقش الوزراء النتائج التي تم تحقيقها بعد مرور عام على الشراكة في تسوية الأزمة السورية، وكذلك وضعوا خارطة طريق مستقبلية.

وأثمرت محادثات أستانا حول سوريا عن اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران، على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في محافظة إدلب، وفي — شمال مدينة حمص، في ضواحي دمشق — وفي منطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا. وأرسلت قوات مراقبة مشتركة إيرانية وروسية وتركية إلى محافظة إدلب، وفي المناطق المتبقية تتولى الشرطة العسكرية الروسية ذلك.