أول تعليق من البحرين على تصريحات محمد بن سلمان حول إيران

قال وزير الخارجية البحريني إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نطق بالحق في مقابلته مع "سي بي إس".

أضاف الوزير خالد بن أحمد على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن محمد بن سلمان "بيّن موقفنا الصلب والثابت في وجه معسكر الإرهاب والعدوان".

صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي اس ، و بين موقفنا الصلب و الثابت في وجه معسكر الاٍرهاب و العدوان. و على الناطق الإيراني ان يتأدب و لا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) March 15, 2018

وقال: "على الناطق الإيراني أن يتأدب ولا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب".

وكشف ولي العهد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن رد فعل بلاده حال تطوير إيران قنبلة نووية.

وردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال ابن سلمان: "المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن".

#شاشة_الخارجية | #إيران ليست نداً لنا.. وإذا طورت قنبلة نووية سنفعل الشيء ذاته في أسرع وقت pic.twitter.com/5awn0fPk2c — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 15, 2018

وأعاد ولي العهد تأكيده وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بـ"هتلر الجديد في الشرق الأوسط"، معللا ذلك بأنه "يريد التوسع، عبر إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر في ذلك الوقت".

ووصف أبو الفضل حسن بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه "شخص ليس له قيمه ليتم الرد عليه".