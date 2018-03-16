الطيران الأردني يستأنف تشغيل رحلاته الجوية بين عمان ومدينتي أربيل والسليمانية

تستأنف شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي أربيل والسليمانية شمالي العراق، اعتبارًا من مطلع شهر أبريل/ نيسان.

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye الجيش العراقي يضبط أوكارا ومفخخات لـ"داعش" على حدود الأردن والسعودية

عمان —. وحسب بيان صادر عن الملكية الأردنية للطيران حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية شمال العراق اعتباراً من تاريخ 1 نيسان/ أبريل 2018".

وأضاف البيان أن الملكية الأردنية "ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعاراً مخفضة بقيمة 280 ديناراً لرحلتي الذهاب والإياب". هذا "وستشغل الملكية الأردنية 10 رحلات أسبوعياً إلى إربيل وأربع رحلات أسبوعياً إلى السليمانية".

وحسب البيان: "يأتي قرار استئناف الرحلات الجوية هذا في ضوء إعلان السلطات العراقية عن إعادة فتح مطاري المدينتين أمام حركة الملاحة الجوية، بعد أن كانت جميع شركات الطيران العاملة إلى إربيل والسليمانية قد علقت رحلاتها إليهما في 29 أيلول/ سبتمبر من عام 2017 بناءً على طلب السلطات العراقية".

وكانت قد أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2017 وذلك بناء على تعميم وجهته السلطات العراقية الى كافة شركات الطيران العاملة الى اربيل والسليمانية وتضمن الطلب منها وقف تشغيل جميع الرحلات الجوية الى هاتين المدينتين حتى اشعار آخر.

وتمثل موقف الأردن فور إعلان الأكراد في شمال العراق عن إجراء استفتاء بالانفصال عن العراق، بقلق أبداه الناطق الإعلامي باسم الحكومة الأردنية جراء تداعيات الاستفتاء أحادي الجانب الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، مؤكداً على تماسك الشعب العراقي وعلى وحدة الأراضي العراقية، داعيا إلى تحاشي التصعيد وإلى حل الخلاف عبر الحوار.