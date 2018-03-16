العطية: الجندي القطري أفضل جندي في المنطقة

قال وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن قطر لديها رؤية واضحة وتعمل على تحقيقها في كافة المناحي والمجالات، مشيرًا إلى أن أحد هذه المجالات هو الأمور الدفاعية وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد.

وأوضح العطية في لقاء مع موقع "تقرير الدفاع والمجال الجوي"، وهو الموقع المتخصص في شؤون الدفاع والقضايا العسكرية، إن قطر تركز على تطوير نفسها وإحلال الرخاء على مواطنيها في كافة المجالات، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان لمواجهة "انتهاكات دول المقاطعة"

وأكد العطية أن "الجندي القطري هو أفضل جندي في المنطقة"، منوها بوجود "برامج للتدريب العسكري، كما لدينا أفضل برامج من أجل الدمج بين كافة الأنظمة العسكرية التي لدينا".

وقال إن "هناك أمرين يجب أن نقوم بهما، الأمر الأول هو أننا نريد أن نتوقف عن الاتصال بالطوارئ في كل مرة تمر بها المنطقة بأي أزمة، والاعتماد فقط على الحلفاء، ولكن نريد حل أي شيء يحدث في المنطقة بالتعاون معهم، ولهذا السبب فنحن نقوم بتقوية أنفسنا. ثانيا نحن نؤمن بأن الاستقرار والرخاء يحتاجان عملا دؤوبا للحفاظ عليهما".

وشدد على أن قطر دولة باحثة عن السلام والتنمية والرخاء وليست باحثة عن الحروب، ولكن إلى جانب ذلك فنحن نريد قوة تحمي هذا الاستقرار.

وحول انعكاس الأزمة الخليجية على تغيير استراتيجيات وتحالفات الدوحة، أكد العطية أن قطر لديها بالفعل حلفاء مهمون وإستراتيجيون، ومنهم على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطنا بها علاقات قوية، وأيضا تركيا التي تسير العلاقات معها بشكل قوي، حيث لدينا تعاون في مختلف المجالات مع الأصدقاء في تركيا، وهذا منذ وقت طويل. وهذه العلاقات مع الشركاء في الخارج تستهدف مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بكافة المجالات.

وشدد العطية على أن "الخيار الوحيد لحل الأزمة هو الحوار، وإذا كانت دول الحصار جاهزة لذلك فنحن جاهزون أيضا ومنفتحون على الحوار ومناقشة أي شيء على الطاولة في إطار احترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى، وفي نهاية المطاف هذا هو الطريق المختصر لحل أي أزمة أو قضية".

وأوضح أن "قطر بلد لها سيادتها وكيانها الخاص، وبالتالي فهي قادرة على التعامل مع التزاماتها وواجباتها الدولية، وأيضا قادرة على التعامل مع جيرانها واحترامهم، كما أنها قادرة على جعل الآخرين يحترمونها".