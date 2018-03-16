تسجيل
13:06 16 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية

    العطية: الجندي القطري أفضل جندي في المنطقة

    © AP Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن قطر لديها رؤية واضحة وتعمل على تحقيقها في كافة المناحي والمجالات، مشيرًا إلى أن أحد هذه المجالات هو الأمور الدفاعية وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد.

    وأوضح العطية في لقاء مع موقع "تقرير الدفاع والمجال الجوي"، وهو الموقع المتخصص في شؤون الدفاع والقضايا العسكرية، إن قطر تركز على تطوير نفسها وإحلال الرخاء على مواطنيها في كافة المجالات، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

    وزير خارجية قطر
    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
    قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان لمواجهة "انتهاكات دول المقاطعة"

    وأكد العطية أن "الجندي القطري هو أفضل جندي في المنطقة"، منوها بوجود "برامج للتدريب العسكري، كما لدينا أفضل برامج من أجل الدمج بين كافة الأنظمة العسكرية التي لدينا".

    وقال إن "هناك أمرين يجب أن نقوم بهما، الأمر الأول هو أننا نريد أن نتوقف عن الاتصال بالطوارئ في كل مرة تمر بها المنطقة بأي أزمة، والاعتماد فقط على الحلفاء، ولكن نريد حل أي شيء يحدث في المنطقة بالتعاون معهم، ولهذا السبب فنحن نقوم بتقوية أنفسنا. ثانيا نحن نؤمن بأن الاستقرار والرخاء يحتاجان عملا دؤوبا للحفاظ عليهما".

    وشدد على أن قطر دولة باحثة عن السلام والتنمية والرخاء وليست باحثة عن الحروب، ولكن إلى جانب ذلك فنحن نريد قوة تحمي هذا الاستقرار.

    وحول انعكاس الأزمة الخليجية على تغيير استراتيجيات وتحالفات الدوحة، أكد العطية أن قطر لديها بالفعل حلفاء مهمون وإستراتيجيون، ومنهم على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطنا بها علاقات قوية، وأيضا تركيا التي تسير العلاقات معها بشكل قوي، حيث لدينا تعاون في مختلف المجالات مع الأصدقاء في تركيا، وهذا منذ وقت طويل. وهذه العلاقات مع الشركاء في الخارج تستهدف مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بكافة المجالات.

    وشدد العطية على أن "الخيار الوحيد لحل الأزمة هو الحوار، وإذا كانت دول الحصار جاهزة لذلك فنحن جاهزون أيضا ومنفتحون على الحوار ومناقشة أي شيء على الطاولة في إطار احترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى، وفي نهاية المطاف هذا هو الطريق المختصر لحل أي أزمة أو قضية".

    وأوضح أن "قطر بلد لها سيادتها وكيانها الخاص، وبالتالي فهي قادرة على التعامل مع التزاماتها وواجباتها الدولية، وأيضا قادرة على التعامل مع جيرانها واحترامهم، كما أنها قادرة على جعل الآخرين يحترمونها".

    انظر أيضا:

    قطر تعلن التبرع بـ50 مليون دولار لـ"الأونروا"
    أوزبكستان: قطر مدعوة إلى المؤتمر الدولي حول أفغانستان
    قطر تطلق "سلاحها الجديد" لمواجهة المقاطعة
    بعد صفقات تركية وأمريكية... قطر تشتري مروحيات بصواريخ بعيدة المدى من إيطاليا
    رسميا... تركيا ستنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مقاطعة قطر, الأزمة الخليجية, مقاطعة قطر, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في المهرجان الوطني للزي التقليدي في طرابلس، ليبيا 13 ماري/ آذار 2018
    نساء ليبيا يتألقن في طرابلس
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    خارطة الغوطة الشرقية في دمشق
    توازن القوى على خارطة الغوطة الشرقية في ريف دمشق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك