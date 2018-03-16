وفاة مسؤول يمني في ظروف غامضة

توفي، ظهر اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار 2018، مسؤول يمني في ظروف غامضة.

© REUTERS/ Faisal Nasser التحالف يشن 19 غارة على مناطق متفرقة في اليمن

وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح خاص لموقع " المشهد اليمني " إن المحافظ أحمد عبدالله بن حمدون السقطري، محافظ سقطرى، توفي ظهر اليوم في ظروف غاضمة أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة قرب منزله في حديبو.

وذكر الموقع أنه لم يتمكن من الوصول إلى أحد أقارب أسرة المحافظ السقطري لمعرفة المزيد من معلومات وظروف وفاته.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2013، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جزيرة سقطرى، محافظة مستقلة وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وفي ظل الحرب التي يعيشها اليمن منذ ثلاث سنوات، ظلت الجزيرة الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، بعيدة عن نيران الحرب لكنها لم تسلم من تبعاتها بين الحين الآخر.

وعانت الجزيرة (يقطنها 120 ألف نسمة) من الحصار والعزلة في ظل الحرب، وأيضا من تعثر وانقطاع الرحلات الجوية من وقت لآخر عبر شركة "السعيدة".

وتمتلك سقطرى التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاقة "يونسكو" في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر، شريطا ساحليا يبلغ طوله 300 كم.

وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، استئناف رحلاتها إلى محافظة جزيرة سقطرى عبر مطار "سيئون" الدولي بمحافظة حضرموت، بعد توقف دام ثلاث سنوات.