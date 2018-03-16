لافروف: سيجري التوافق على سبل إضافية للتسوية السورية في قمة إسطنبول

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن قادة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، سيبحثون خلال لقائهم المرتقب يوم 4 نيسان/أبريل القادم في إسطنبول، سبلا إضافية جديدة للتسوية في سوريا.