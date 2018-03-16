قناصون يطلقون النار على المدنيين عند معبر حمورية وروسيا ترد على مصادر النيران

أعلن ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال فلاديمير زولوتيخين، اليوم الجمعة، أن قناصين أطلقوا النار على مدنيين عند معبر حمورية في الغوطة الشرقية.

وأشار زولوتيخين إلى أن القوات العسكرية الروسية ردت على مصادر النيران بسرعة واستطاعت قتل العديد من المسلحين، واعتبر زولوتيخن أن المسلحين حاولوا عرقلة عملية إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية التي كانت منظمة عبر معبر حمورية لكنها فشلت بعد الرد على مصادر النيران.

وكشف زولوتيخين أن حوالي 4 آلاف مدني غادروا اليوم عبر معبر حمورية ومعظمهم من كبار السن والنساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، الشهر الماضي، قرارا يطالب جميع الأطراف على الأراضي السورية بوقف أعمالهم العدائية لمدة 30 يوما، لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.