"أنصار الله" تؤكد وجود مفاوضات مع السعودية بوساطة سلطنة عمان

قالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار، إنها دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع المملكة العربية السعودية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، أن المفاوضات غير المباشرة مع السعودية تتم عن طريق سلطنة عمان.

وأضاف القحوم، لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي أنه لا يوجد لقاء مباشر يجمع أنصار الله وشخصيات سعودية، وإنما هناك لقاءات عبر وسطاء من سلطنة عمان، هم يتوسطون ما بيننا وما بين السعودية".

وتابع عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله": "هناك تفاوض غير مباشر".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيين ومصادر سياسية يمنية القول إن السعودية و"أنصار الله"، يعقدان "محادثات سرية" في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، لـ"رويترز" إن محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله" تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع.

وتابع دبلوماسي للوكالة: "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل".