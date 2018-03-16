مبادرة شبابية لإخلاء شوارع المغرب من المشردين

قال عمر بولوز صاحب مبادرة توزيع الملابس والأغطية على مشردي الشارع في الدار البيضاء، إن المبادرة توسعت ووصلت إلى عدد كبير من المدن المغربية، وأنها ستستمر حتى لا يكون هناك أي مشرد في الشارع.

وأضاف بولوز في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الفكرة بدأت بنقاش بينه وبين صديقه في الحي عبد الإله لخصاصي وأنهم فكروا كيف يمكنهم مساعدة المشردين الذين ينامون في الشوارع في شتاء شديد البرودة.

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وتابع:

"توجهنا ليلا إلى الشوارع حيث ينام الناس وتركنا الأغطية لهم وجلسنا إلى جوارهم بعض الوقت ومنحناهم ما نملكه لتخفيف وطأة البرد، وبعد ذلك انتشرت الفكرة بشكل كبير في المدن المغربية المختلفة منها مدينة مكناس ومدينة أرفود بإقليم الرشيدية وغيرها الكثير من المدن.

وأشار صاحب المبادرة إلى أنه وصلتهم بعض المساهمات من أصدقاء، وأن هناك جولات بدأ تعميمها ليل نهار على الكثير من المدن التي يوجد فيها أعداد من المشردين، وذلك في إطار تعميم الفكرة حتى يصبح التضامن الاجتماعي فكرة عامة، وأن يتم إيواء المشردين في الشوارع حتى لا يظل في المجتمع مشرد واحد.