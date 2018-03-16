مقتل وإصابة 27 شخصا من قوات الجيش اليمني في هجومين لـ"أنصار الله"

سقط 14 جنديا من قوات الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار، بين قتيل وجريح في كمين نفذه مسلحو جماعة "أنصار الله " جنوب غربي اليمن.

صنعاء- سبوتنيك أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء، لـوكالة " سبوتنيك "، بأن "مسلحي أنصار الله أعطبوا ناقلة جند لقوات الرئيس هادي خلال كمين بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع في محافظة تعز".

وأضاف المصدر أن "مدفعية أنصار الله قصفت مواقع وتجمعات لقوات هادي شمال معسكر خالد، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى".

في سياق آخر، شن مسلحو "أنصار الله" هجوما على مواقع للجيش اليمني في محافظة الجوف، الحدودية مع السعودية.

وأوضح مصدر عسكري "أن 13 قتيلا وجريحا سقطوا بهجوم واسع لمسلحي أنصار الله سبقه قصف مدفعي مكثف على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف".