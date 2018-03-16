"أنصار الله" تعلق على المفاوضات مع السعودية

قال علي القحوم، العضو في المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، إن "الحركة ترى مؤشرات إيجابية في المفاوضات مع السعودية، لكنها لا تؤمن بنجاحها".

وأضاف القحوم لوكالة " سبوتنيك " أنه في الوقت الحالي تجري مفاوضات غير مباشرة بين الحركة والسعودية عبر سلطنة عمان. وأن الهدف منها هو إنهاء الحرب في اليمن. مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية إلى حد ما (في المفاوضات).

ووفقا له، فإنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الحركة لا تؤمن بالمفاوضات مع السعودية. مشيرا في الوقت نفسه، على أن السعودية تحاول كسب الوقت لكن ليس لديها نية لرفع الحصار ووقف العدوان لا في المستقبل القريب ولا في وقت لاحق.

وشدد القحوم على أنه خلال المفاوضات، أثيرت مسألة فتح الموانئ في اليمن، وعلى وجه الخصوص، ميناء الحديدة على البحر الأحمر. مشيرا إلى أن الأطراف لم توافق بعد على أي بند.

ويعاني اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا بدأ في 26 آذار/ مارس عام 2015، عمليات قتال برية وجوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله "، وذلك بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية على رأسها "داعش" و"القاعدة" في البلاد.