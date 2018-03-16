حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية دهس الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مسؤولية الحركة عن عملية دهس عدد من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، تضامنا مع القدس.

رام الله — سبوتنيك . وقال قاسم في بيان اليوم الجمعة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "تأتي عملية اليوم في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد 100 يوم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعب".

وأضاف "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".

وكان الجيش الإٍسرائيلي قد أعلن اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص إثر عملية دهس في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان اليوم الجمعة، "قبل قليل وقع حادث دهس بالقرب من بلدة ريحان، في منطقة جنين، والحديث يدور عن عدد من المصابين في المكان".

بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين إثر عملية الدهس.