تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في المغرب

أعلن معهد الأبحاث بالطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في المغرب، عن الشروع في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية في باحات الاستراحة على الطرق السيارة، وذلك في الطريق السيار طنجة-أكادير.

وأوضح بلاغ للمعهد أنه في إطار مشروع "أميال خضراء" الذي يشرف عليه المعهد بشراكة مع شركة شنايدر إلكتريك، وشركة الطرق السيارة في المغرب وجميع موزعي الوقود المتواجدين على مستوى محور الطريق السيارة طنجة-أكادير، يتم العمل على إنشاء أول شبكة رائدة لمحطات الشحن على مستوى باحات الاستراحة، وذلك على رأس كل 60 كلم، بحسب صحيفة "مملكة برس".

© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy مبادرة شبابية لإخلاء شوارع المغرب من المشردين

وأضاف البلاغ أنه "إجمالا، هناك 37 محطة، مع 74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة يجري تركيبها في باحات الاستراحة بالطرق السيارة وذلك لتغطية محور طرقي يصل طوله إلى 800 كلم".

(رسميًا: تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية في المغرب) — https://t.co/tdm8omZ0uv pic.twitter.com/xjgHHsNCil — mamlaka press (@mamlakapress) March 16, 2018

وأشار إلى أن إنشاء هذه الشبكة يندرج ضمن مقاربة شمولية تدمج بين الألواح الشمسية والتواصل الذكي بين محطات الشحن، وتطوير حلول مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار جميع خصوصيات السياق السوسيو- اقتصادي المغربي.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المقاربة ستساهم في تطوير السوق المحلي وإنشاء المنظومة الاقتصادية لنقل الكهربائي بالمغرب.

وجاءت هذه المحطات، التي بدأ تركيبها سنة 2017، إثر عدد من مشاريع البحث والتطوير في مجال التنقل المستدام التي يقودها المعهد منذ سنة 2014 ضمن منشأة الأبحاث "جرين إنرجي بارك".