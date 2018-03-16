مهرجان بيروت للرقص المعاصر... احتفاء بمصممات الرقص

يترقب عشاق الرقص المعاصر، الدورة الرابعة عشرة لمهرجان بيروت للرقص المعاصر، الذي يقدم برنامجا غنيا ومنوعا من العروض، وورش العمل والنقاشات.

© AFP 2018/ Anwar Amro فرقة سويسرية تفتتح عروض مهرجان الرقص المعاصر في بيروت

يشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 16 راقصا من مختلف البلدان العربية والغربية، وسيقدم المهرجان جائزة "إنجازات مدى الحياة" للسيدة جورجيت جبارة، الشخصية التي لعبت دوراً جوهرياً في تأسيس وتطوير الرقص في لبنان والمناضلة في مجال الرقص التي لم تسمح لأي شيء أن يقف في طريق تحقيق حلمها.

ويقول الفنان، عمر راجح ، مؤسس المهرجان لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهرجان بدأ منذ العام 2004 مع فرق عالمية ومحلية، وله جمهور كبير يتابعه كل عام، وتقريبا لدينا كل سنة بحدود الـ7 آلاف مشاهد، وهو يخلق نوع من الحيوية في المدينة".

وأضاف "هذا العام، لدينا فرق من إسبانيا آيسلند تونس، لبنان، فلسطين، سوريا، ألمانيا، إيطاليا، كذلك مع إيطاليا، وسيقدم المهرجان منصة للفرق الايطالية ويستضيف 5 عروض لمصصمي رقص ايطاليين من الأسماء البارزة والمهمة بالرقص المعاصر، بالشراكة مع السفارة الإيطالية في لبنان ووزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية والمركز الثقافي الايطالي في بيروت، ولدينا فرقة من النروج وفرقة من ألمانيا".

وأشار راجح إلى أن المهرجان اليوم أصبح من المهرجانات المهمة في بيروت، الجمهور يتابعه، وهناك إهتمام كبير وهذا الأمر مهم لنا، خاصة أن المهرجان يقدم عروض جديدة وطروحات مختلفة على المستوى الفني.

كما تقام الدورة السابعة من "ملتقى ليمون"، وهو منصّة تعرض وتروّج للرقص المعاصر في العالم العربي وتُنظّم بالتزامن مع مهرجان "بايبود"، من نهار الجمعة 13 نيسان حتى الأحد 15 نيسان، وتقدّم أكثر من 20 فنّاناً من لبنان ومختلف البلدان العربية. سوف يحضر هذه الدورة أيضاً أكثر من 40 مديراً لمهرجانات عالمية ومنظّمي برامج راقصة.

تجدر الإشارة إلى أن العروض ستبدأ من نهار الأربعاء الواقع فيه 11 أبريل/ نيسان وحتى الجمعة 27 نيسان 2018.