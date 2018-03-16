الجيش الإسرائيلي: إلقاء القبض على منفذ عملية الدهس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلقاء القبض على منفذ عملية دهس الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتمشيط المنطقة.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية دهس الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . قال بيان للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، "حصلت عملية دهس ضد قوة عسكرية قامت بمهمة تأمين الطرق بالقرب من بلدة ميڤو دوتان وتم القبض على المخرب المنفذ وجرى نقله للمستشفى حيث يتم التحقيق معه".

وتابع البيان "قوات جيش الدفاع تقوم بتمشيط المنطقة وإجراء فحوصات أمنية في المحيط".

وكان المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أعلن مسؤولية الحركة عن عملية دهس عدد من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، تضامنا مع القدس.

وقال قاسم في بيان اليوم الجمعة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "تأتي عملية اليوم في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد 100 يوم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعب".

وأضاف "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".

وكان الجيش الإٍسرائيلي قد أعلن اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص إثر عملية دهس في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.