السر وراء اختيار الأقصر لاستضافة مهرجان السينما الأفريقية

قالت نيفين الزهيري، مسؤول الإعلام الأجنبي في مهرجان "الأقصر" للسينما الأفريقية إن المهرجان يمثل قضية مهمة جدا للجميع، لتوطيد العلاقات بين مصر وأفريقيا بالكامل عن طريق السينما.

© AFP 2018/ MOHAMED EL-SHAHED مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوثق حضور نجومه بالكاريكاتير

وتابعت في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك ": "المهرجان واضح من نجاحه، مشاركة الكثير من الشخصيات من كل أنحاء أفريقيا، يوجد معنا دول عديدة في المهرجان هذا العام".

ومضت "يوجد لدينا عدد كبير من وزراء الثقافة في المهرجان من كل القارة الأفريقية، وشخصيات سياسية وعامة بالإضافة إلى الشخصيات السينمائية".

© Sputnik. Abdullah Hameed نيفين الزهيري مسؤولة الإعلام الأجنبي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وعللت الزهيري سر اختيار الأقصر للمهرجان، بقولها:

"في رأي الأقصر في أصل الثقافة المصرية، واختير المهرجان في الأقصر حتى يكون من حضن التاريخ، حتى نتمكن من مخاطبة العالم وأفريقيا من قلب التاريخ والثقافة المصرية".

وتنطلق اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وسيستمر حتى يوم الخميس 22 مارس/ آذار.