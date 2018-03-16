الجيش اليمني: دفاعات التحالف تعترض صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" في اليمن

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض منظومة الدفاعات الجوية للتحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقه مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال موقع الجيش اليمني، "26 سبتمبر" مساء اليوم الجمعة، "إن منظومة الدفاعات الجوية للتحالف باتريوت اعترضت، صاروخاً باليستياً في سماء المخا، أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة".

وأضاف "أن الدفاعات فجرت الصاروخ في سماء مدينة المخا، وسقطت أجزاؤه في مناطق خالية من السكان، دون أضرار".

وفي السياق، سقط 14 جندياً من قوات هادي بين قتيل وجريح بكمين نفذه مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لـوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، بأن "مسلحي أنصار الله أعطبوا ناقلة جند لقوات الرئيس هادي خلال كمين بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع".

وأضاف المصدر أن "مدفعية أنصار الله قصفت مواقع وتجمعات لقوات هادي شمال معسكر خالد، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى".

بينما شن مسلحو "أنصار الله" هجوماً على مواقع للجيش اليمني في محافظة الجوف، الحدودية مع السعودية.

وأوضح المصدر "أن 13 قتيلاً وجريحاً سقطوا بهجوم واسع لمسلحي أنصار الله سبقه قصف مدفعي مكثف على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف".

ويعاني اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عسكريا بدأ في 26 آذار/مارس عام 2015، عمليات قتال برية وجوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية على رأسها "داعش" و"القاعدة" [المحظورين في روسيا] في البلاد.