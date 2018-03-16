بالفيديو... لحظة مؤثرة للقاء جندي سوري من الغوطة بوالدته بعد 6 سنوات قتال

يستمر خروج المدنيين بنجاح من الغوطة الشرقية في الوقت الذي يحقق فيه الجيش السوري تقدما كبيرا على حساب المجموعات المسلحة بشكل يومي، ويترافق هذا الخروج الذي تغطيه وسائل إعلام مختلفة بالكثير من الحالات المؤثرة لأشخاص وعائلات كانوا يعيشون تحت ظلام الإرهاب لمدة سنوات دون القدرة على التحرك أو الخروج إلى المناطق الآمنة.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: أكثر من 16 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة

وقامت "الفضائية السورية" بتغطية خروج إحدى دفعات المدنيين، لترصد لقاء مؤثرا لجندي في الجيش العربي السوري من الغوطة بوالدته التي لم يراها منذ 6 سنوات بسبب الحصار الذي فرضه الإرهابيون على سكان الغوطة في مناطق سيطرتهم.

وأنهت أمس الخميس الحرب السورية عامها السابع، في وقت يشهد الميدان السوري تقدما وتغيرا كبيرا في موازين القوى لصالح الجيش السوري وحلفائه.