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22:28 16 مارس/ آذار 2018
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    سوريا تستفيد من الشمس لتوليد الكهرباء وتبدأ بإنارة الطرقات وتشغيل الآبار

    دمشق
    العالم العربي
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    نفذت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية العديد من المشاريع العاملة على الطاقات البديلة في مختلف المحافظات مثل مشاريع إنارة الشوارع وضخ مياه الآبار وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الكهروشمسية وغيرها، وذلك في إطار العمل لاستثمار الطاقات المتجددة تحقيقا للتنمية المستدامة.

    الحياة اليومية في دمشق، سوريا
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    سوريا... إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفير النفط
    أشارت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تقرير لها إلى أن إجمالي عدد أجهزة الإنارة المركبة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظات ريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص بلغ 5136 جهاز إنارة بإجمالي استطاعة مركبة تبلغ 1285 كيلو واط، بحسب "سانا".

    وأشارت الوزارة إلى أنه تم في محافظة ريف دمشق تنفيذ مشروع إنارة شوارع مدينتي التل وضاحية قدسيا وتركيب 261 جهاز إنارة على أعمدة الإنارة الموجودة في المدينتين.

    ويخدم المشروع نحو نصف مليون نسمة ويغطي نحو 11 كيلومترا ويوفر ما قيمته 200 ألف كيلو واط سنوياً من الكهرباء أي ما يعادل 50 طنا من الفيول ما يوفر انبعاث 155 طنا من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

    وبينت الوزارة أن العمل جار لتنفيذ مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في مدينة الزبداني بريف دمشق وتم تركيب 319 جهاز إنارة على الأعمدة واستبدال هذه الأعمدة جميعاً وزرع أعمدة إنارة جديدة في أغلب شوارع المدينة وسيغطي المشروع مسافة 12 كيلومترا ويوفر ما قيمته 235 ألف كيلو واط سنوياً من الكهرباء أي ما يعادل 60 طنا من الفيول ما يجنب انبعاث 180 طنا من غاز ثاني أوكسيد الكربون ويخدم المشروع سكان المدينة كافة.

    كما يتم تنفيذ مشروع لإنارة شوارع معلولا والذيابية بالطاقة الشمسية في ريف دمشق وهناك خطة لتنفيذ مشاريع مشابهة في باقي المحافظات.

    وفي مجال مشاريع ضخ مياه الآبار بالطاقة الشمسية أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة ريف دمشق باستطاعة إجمالية بلغت 117 كيلو واط منها ضخ مياه بئر معلولا الذي يخدم ما يتراوح بين 600 و700 دونم زراعي تعود لنحو 600 فلاح وتضم نحو 15 ألف شجرة مثمرة من أصناف اللوزيات بما فيها من أشجار الفستق الحلبي والرمان والمشمش والتوت الشامي.

    كما تم تركيب مضخة كهربائية باستطاعة 11 كيلو واط مع التمديدات والتجهيزات الكهربائية ولوحة تحكم كهربائية وتتألف المنظومة الشمسية من 90 لاقطا باستطاعة 200 واط لكل لاقط وخزان مياه أوكسفام بسعة 100 متر مكعب.

    وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع ضخ مياه الآبار بالطاقة الشمسية في محافظة ريف دمشق في مناطق حلا ورأس العين وعين التينة وصحنايا والجبة وجديدة عرطوز وهناك مشاريع مماثلة في باقي المحافظات.

    وضمن إطار توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الكهروشمسية نفذت الوزارة مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية على سطح مبنى الوزارة في البحصة باستطاعة 44 كيلو واط ساعي حيث يتم تحويل الكهرباء المولدة من النظام إلى شبكة الوزارة مباشرة لتقليل فواتير الكهرباء وقريباً سيتم تركيب ألواح شمسية باستطاعة خمسة كيلو واط إضافية كما نفذت مشروع نظام توليد كهروشمسي على سطح مركز إقامة مؤقتة في مدرسة أم عطية الأنصارية بمنطقة الزاهرة بدمشق بغرض الإنارة خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي على أن يطبق هذا المشروع على عدد من مراكز الشؤون الاجتماعية في طرطوس والقنيطرة ودمشق وريفها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا تستفيد من الشمس لتوليد الكهرباء والبداية من إنارة الطرقات وتشغيل الآبار, توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, الحكومة السورية, سوريا
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