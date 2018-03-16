بعد قطع ترامب مساعدات الأونروا... اجتماع لفريق التنسيق الدولي دعما للاقتصاد الفلسطيني

أمستردام — سبوتنيك . جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ستستضيف الاجتماع ويرأسه وزير الخارجية النيروجية ايني سواريدي وذلك بصفتها رئيسة لجنة تنسيق المساعدات الدولية التي يعد هدفها الرئيس حل الدولتين المتفاوض عليه وذلك من خلال المساعدات المالية للفلسطينين.

كما جاء في البيان أن المانحين سيطلعون على آخر المعلومات بشأن محطة تحلية مياه في قطاع غزة، حيث أن هذا المشروع سيتصدى للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في القطاع وهو تغذية مياه الشرب الصالحة لكافة أهالي القطاع، وتبلغ تكلفة المشروع 562.3 مليون يورو.

هذا ويواجه الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة أزمة شديدة تطورت بقطع الرئيس الأمريكي ترامب للمساعدات المالية للأونروا وباعتبار أمريكا من أكبر المممولين للأونروا، حيث يواجه الفلسطينيون الآن تدهورا في الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي يتزامن بنقص إمدادات المساعدات من الأونروا.