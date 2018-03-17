قصف حي باب توما في العاصمة السورية من قبل المسلحين

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الجمعة 16 مارس/آذار، أن حي باب توما في العاصمة السورية تعرض خلال اليوم السابق للقصف بقذائف الهاون، من قبل المسلحين، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح.

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو:

على خلفية عملية تطبيع الوضع في منطقة خفض التصعيد "الغوطة الشرقية "يواصل عدد من الجماعات المتطرفة قصف المناطق السكنية في دمشق وضواحيها، خلال اليوم السابق تعرض حي باب توما في العاصمة للقصف بالهاون وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح.

في سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش السوري، اليوم الجمعة، أن القوات الحكومية السورية، بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، سيطرت على ما يقارب 70 في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العامة للجيش السوري: "أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع (حزرما — النشابية —الصالحية — تل فرزات — حوش خرابو — بيت نايم — المحمدية — حوش القبيات — أفتريس — حوش البارودة — حوش الأشعري — أرض الباشا- حوش الظواهرة- الشيفونية — أرض العب — الريحان — حوش مباركة — أرض الأبرشية — أرض الزاوية — أرض الصفصافة — بيت سوى — مديرا — حمورية — مسرابا — أرض التعلة بين حرستا ودوما من الغوطة الشرقية بريف دمشق) أي ما نسبته 70% من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية بعد عمليات عسكرية اتسمت بالسرعة والحسم والتنسيق العالي بين مختلف أنواع وصنوف القوات وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالعديد والعتاد".