مقتل 16 بينهم أطفال في غارة تركية على مستشفى عفرين

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت 17 مارس/آذار، بمقتل 16 مدنيا نتيجة الضربة الجوية لسلاح الجو التركي على مستشفى مدينة عفرين بشمال سوريا.

ارتفع عدد الضحايا نتيجة الغارة الجوية على مستشفى عفرين إلى 16 شخصا وأصيب العشرات بجروح.

وكان موظف في المستشفى قد أعلن، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن قصف طائرات سلاح الجو التركي لمستشفى مدينة عفرين، اسفر عن مقتل 11 شخصا وجرح العشرات، وتسبب بأضرار مادية كبيرة للمؤسسة الطبية.

وصرح الدكتور حسين نجار من مشفى مدينة نبل، الذي ينقل جرحى عفرين إليه، بأن "مشفى نبل استقبل اليوم تسعة جرحى بإصابات مختلفة نتيجة قصف الطيران التركي لعفرين".

وأضاف الدكتور نجار "طاقة المشفى لا تحتمل كل هذا العدد لاسيما أن معظم الحالات تحتاج إلى عناية مشددة وإقامة في المشفى"، إحدى المصابات قالت "أصبت نتيجة القصف التركي لمدينتي عفرين وأسعفت بالبداية إلى مشفى عفرين إلا أنه نتيجة عدم وجود كادر طبي تم نقلي إلى مشفى نبل".