اليمن... 7 قتلى وجرحى بمواجهات في البيضاء ومعارك في تعز

دارت مواجهات عنيفة، أمس الجمعة 16 مارس/آذار، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن، بالتزامن مع مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© REUTERS/ Faisal Nasser التحالف يشن 19 غارة على مناطق متفرقة في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ"سبوتنيك" بأن قوات الرئيس هادي المسنودة بالمقاومة الشعبية، صدت أمس الجمعة، محاولة تقدم لمسلحي "أنصار الله" باتجاه جبل القابل وجبل جميدة في منطقة الزوب بمديرية القريشية".

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات التي شن خلالها مسلحو "أنصار الله" قصفاً مدفعياً مكثفا، عن سقوط 7 قتلى وجرحى وإعطاب آلية لمسلحي "أنصار الله" واحتراق منزل جراء سقوط قذيفة.

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" "أن مسلحي أنصار الله شنوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في قرية الظهرة بمنطقة قيفة في رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن"، وأشار إلى "أن الهجوم الذي تخلله استهداف مدفعي لمواقع قوات الرئيس هادي، أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم".

إلى ذلك، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وأبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في تعز "بأن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي في أبعر والصرمين والكريفات ومحيط قلعة لوزم شرق مدينة تعز، وأن مواجهات متواصلة تدور بين الطرفين، في ظل تقدم المسلحين واستعادتهم مواقع في تبة لوزم".

في السياق، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بكمين نفذه مسلحو "أنصار الله" بعبوة ناسفة لآلية عسكرية جنوب معسكر الإمام في مديرية ذوباب الساحلية، حسب المصدر، فيما قصف طيران التحالف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 13 غارة.

وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك ": إن طيران التحالف استهدف بـ 9 غارات منطقة فرد في مديرية كتاف، وقصف بـ 4 غارات منطقتي آل صبحان والسداد وجبل شعير في مديرية باقم، وأضاف أن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخيا ومدفعيا على مناطق في مديريتي منبه ورازح الواقعتين على الشريط الحدودي.