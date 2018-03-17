إمدادات عسكرية مجانية تأتي إلى لبنان

أعلن ذلك مبعوث خاص لرئيس روسيا.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR الحريري: لبنان ينوي تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع إسرائيل

كما أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي حرص بلاده على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تحفظ السلام والاستقرار في لبنان.

وتدعم روسيا الجيش اللبناني عبر تزويده بأسلحة ومعدات عسكرية.

وقال ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وافريقيا ونائب وزير خارجية روسيا، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية:

نظرا إلى محدودية الموارد المالية للبنان من جراء التقلبات الاقتصادية الإقليمية غير المواتية والتدفق المنقطع النظير لللاجئين من سوريا المجاورة قررت روسيا توريد جزء من الإمدادات العسكرية للبنان كمنحة لا ترد.

وانطلق المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية في روما العاصمة الإيطالية تحت شعار "لبنان وبناء الثقة: أمن قابل للحياة للبلد والمنطقة" بمشاركة ممثلين عن 37 دولة والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وأعلن المغرب عن استعداده لتقاسم تجربته مع لبنان في المجالات المتعلقة بتعزيز الكفاءات والتدريبات العسكرية وأمن الحدود وكذا مكافحة الإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، جدد التأكيد في كلمة خلال هذا المؤتمر الدولي، على موقف المملكة المغربية الداعم لاستقرار لبنان والحفاظ على وحدته الترابية وسيادته الوطنية.

وقال الوزير المنتدب: "إن المغرب يعرب مجددا عن استعداده لبحث سبل إرساء هذا التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة من أجل دعم قدرات الجيش اللبناني الذي يعتبر الضامن الأساس لاستقرار لبنان والحفاظ على وحدته الترابية، ويعرب كذلك عن تضامنه الدائم مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة كل التحديات الأمنية والارهابية التي تهدد استقرارها وأمنها".

وأشاد الوزير المغربي بـ"المجهودات الدولية من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف".

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظرفية إقليمية دقيقة، كما يشكل حلقة أساسية في مسار تعزيز الأمن في لبنان وعنصرا مهما لنشر السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.