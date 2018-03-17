مركز المصالحة: 30 ألف شخص غادروا الغوطة عبر معبر الحمورية

قالت وزارة الدغاع الروسية، اليوم السبت 17 مارس/ آذار، إن 30 ألف شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية عبر معبر الحمورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: أكثر من 16 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة

وأضاف "حتى اللحظة خرج 30 ألف شخصا، وما زال الناس يغادرون".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه جرى إخراج 5023 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المفتوح منذ 15 آذار/ مارس، والذي يمر من خلال حمورية، سقبا وحزة.