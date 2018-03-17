العثور على رفات أربعة جنود إيرانيين في محافظة ديالى

صرح مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن العثور على رفات أربعة جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانينيات شرقي المحافظة.

© AP Photo/ Vahid Salemi أمريكا تتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية

وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي لـ " السومرية نيوز "، إن "فريق بحث إيراني عثر في محيط سدة مندلي الإروائية شرقي مندلي، على رفات أربعة جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانينيات من القرن الماضي".

وأضاف المندلاوي أن "الفريق مستمر في تتبع مواقع محددة لديه معلومات بانها تضم رفات جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانينيات خاصة في محيط جبل كيسكة على الحدود العراقية — الإيرانية".

يشار إلى أن عمليات البحث وتسليم رفات الجنود الذين قضوا في الحرب العراقية الإيرانية ما زالت مستمرة بين البلدين.