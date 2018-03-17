العبادي يرحب بقرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية

وهنأ العبادي الشعب العراقي والجمهور الرياضي بقرار رفع الحظر الذي قال في بيان إنه "جاء نتيجة للاستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين".

© Sputnik. Freshfocus الفيفا يرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في ثلاث مدن عراقية

وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أعلن رفع الحظر عن استادات البصرة وكربلاء وأربيل خلال اجتماع للجمعية العمومية للفيفا في بوجوتا بكولومبيا أمس الجمعة.

وأضاف إنفانتينو للصحفيين "فيما يخص الفيفا، سيسمح لهذه المدن الثلاث باستضافة مباريات دولية".

وكانت المدن الثلاث استضافت مباريات ودية العام الماضي على سبيل الاختبار.

لكن الفيفا لم يوافق بعد على طلب العراق استضافة مباريات في العاصمة بغداد. وقال إنفانتينو إن هذا الطلب بحاجة لمزيد من الدراسة.

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا اليوم السبت بقرار الفيفا.

© flickr.com/ Iraq football team السفير العراقي: روسيا تؤكد دعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان إن "هذه لحظة مهمة في تشكيل مستقبل كرة القدم في العراق".

وتأجلت في وقت سابق من هذا الشهر مباراتان في كأس الاتحاد الآسيوي يشارك فيهما فريقان عراقيان إلى الشهر المقبل على أمل إقامتهما في العراق إذا رفع الفيفا الحظر. وقال بيان الاتحاد الآسيوي إنه ربما يكون من الممكن إقامة مباراتي كأس الاتحاد الآسيوي بين الزوراء العراقي والمنامة البحريني والقوة الجوية العراقي والمالكية البحريني في أبريل/ نيسان.

والعراق محروم من استضافة مباريات دولية على أرضه منذ غزوه الكويت عام 1990 عندما منع الفيفا إقامة مباريات هناك لدواع أمنية.

وظل الحظر ساريا بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003. ورفع الحظر بشكل متقطع ثم أُعيد فرضه لأسباب أمنية أحدثها الحرب ضد تنظيم "داعش".