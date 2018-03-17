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16:55 17 مارس/ آذار 2018
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    ملعب البصرة

    العبادي يرحب بقرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية

    © Sputnik. Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفع حظر استضافة مباريات رسمية دولية في استادات ثلاث مدن عراقية.

    وهنأ العبادي الشعب العراقي والجمهور الرياضي بقرار رفع الحظر الذي قال في بيان إنه "جاء نتيجة للاستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين".

    الفيفا
    © Sputnik. Freshfocus
    الفيفا يرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في ثلاث مدن عراقية

    وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أعلن رفع الحظر عن استادات البصرة وكربلاء وأربيل خلال اجتماع للجمعية العمومية للفيفا في بوجوتا بكولومبيا أمس الجمعة.

    وأضاف إنفانتينو للصحفيين "فيما يخص الفيفا، سيسمح لهذه المدن الثلاث باستضافة مباريات دولية".

    وكانت المدن الثلاث استضافت مباريات ودية العام الماضي على سبيل الاختبار.

    لكن الفيفا لم يوافق بعد على طلب العراق استضافة مباريات في العاصمة بغداد. وقال إنفانتينو إن هذا الطلب بحاجة لمزيد من الدراسة.

    ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا اليوم السبت بقرار الفيفا.

    منتخب العراق لكرة القدم
    © flickr.com/ Iraq football team
    السفير العراقي: روسيا تؤكد دعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

    وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان إن "هذه لحظة مهمة في تشكيل مستقبل كرة القدم في العراق".

    وتأجلت في وقت سابق من هذا الشهر مباراتان في كأس الاتحاد الآسيوي يشارك فيهما فريقان عراقيان إلى الشهر المقبل على أمل إقامتهما في العراق إذا رفع الفيفا الحظر. وقال بيان الاتحاد الآسيوي إنه ربما يكون من الممكن إقامة مباراتي كأس الاتحاد الآسيوي بين الزوراء العراقي والمنامة البحريني والقوة الجوية العراقي والمالكية البحريني في أبريل/ نيسان.

    والعراق محروم من استضافة مباريات دولية على أرضه منذ غزوه الكويت عام 1990 عندما منع الفيفا إقامة مباريات هناك لدواع أمنية.

    وظل الحظر ساريا بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003. ورفع الحظر بشكل متقطع ثم أُعيد فرضه لأسباب أمنية أحدثها الحرب ضد تنظيم "داعش".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, الفيفا, حيدر العبادي, العراق
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