إصابة 15 مدنيا جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" بإصابة 15 مدنيا بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة على أحياء سكنية في دمشق.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky قصف حي باب توما في العاصمة السورية من قبل المسلحين

وأشار المصدر في قيادة الشرطة لـ" سانا " إلى أن عددا من القذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة فيما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية على منازل الأهالي في حي الزاهرة أسفرت عن إصابة 8 مدنيين بجروح متفاوتة في حين أصيب 4 مدنيين بجروح نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حي المزة.

وأشار المصدر إلى أن مدنيا أصيب بجروح في حي الكباس نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة على منازل الأهالي.

وفي مدينة جرمانا بين مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح ممائل أن الإرهابيين استهدفوا حي الآس بالقذائف ما أدى إلى إصابة امرأة وطفل بجروح متفاوتة.

ولفت المصدران إلى أن الاعتداءات الإرهابية خلفت أضرارا كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم وفي البنى التحتية.

وقتل أمس الأول مدني وأصيب 18 آخرون بجروح نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية بالقذائف حي باب توما وساحة المحافظة وجسر فكتوريا بدمشق.