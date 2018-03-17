ختام التدريب المصري الفرنسي في البحر الأحمر

واستمر التدريب على مدار عدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر، واشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت أعمال الاستطلاع البحرى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة، والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية من مختلف الطرازات من بينها حاملتا المروحيات المصرية والفرنسية من طراز "ميسترال"، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك".

وتضمن التدريب "تنفيذ الجانبين عدد من الرمايات، والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحرى، وتنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش على السفن المشبوهة وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة والتدريب على الإمداد بالوقود بين القطع البحرية".

كما تم التدريب على "تبادل أسطح الطيران للطائرات المشاركة بين القطع البحرية المصرية والفرنسية، بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة بما يسهم فى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين".