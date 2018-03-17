الخرطوم وموسكو توقعان اتفاقا لإنشاء محطة نووية في 2019

وقّعت الحكومة السودانية ونظيرتها الروسية، يوم الجمعة، بالعاصمة موسكو، خارطة طريق للشروع في الخطوات التنفيذية للمحطة النووية للأغراض السلمية منتصف العام المقبل، ومذكرة تفاهم لتدريب الكوادر المحلية العاملة في المجال.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، إن الخارطة تعد نقطة لإنجاز مشاريع ملموسة للتعاون عملياً، بإنشاء بنى تحتية للطاقة النووية السلمية وتدريبِ الكوادر الوطنية، بحسب شبكة الشروق السودانية.

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وأضاف أن الفريق المشترك وضع البرنامج التفصيلي لإنجاز المحطة، وأشار إلى بحثه مع الجانب الروسي، آليات تنفيذ المحطة الأولى في النصف الأول من العام المقبل.

وقال الوزير إن الزيارة إلى موسكو فرصة للاطلاع على التطور الروسي في المجالات النووية، من خلال زيارة محطة ليننجراد النووية.

وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت أن وفدا سودانيا يتقدمه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى يزور روسيا، لتوقيع وثائق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية.

وأوضحت الوكالة، أن الوفد السوداني يضم موسى عمر وكيل الوزارة وناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوفد سيلتقي "قيادة شركة روس أتوم الروسية المعنية بتطوير مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

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ونقلت الوكالة عن محمد عبد الرحيم جاويش المتحدث باسم وزارة الكهرباء السودانية إفادته، بأنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي للتعاون في مجال الاستشارة الجماهيرية لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات، إضافة لتوقيع خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية".

ولفت المصدر إلى أن السودان "وقع مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في يونيو 2017، واتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في سوتشي بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017".