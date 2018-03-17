هادي يعين اللواء عفاش الأخ غير الشقيق لعلي صالح قائدا لقوات الاحتياط

عين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اللواء علي صالح عفاش، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قائدا لقوات الاحتياط.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، اليوم السبت 17 مارس/ آذار، بأن الرئيس هادي "أصدر القرار الجمهوري /51/، بـ "تعيين اللواء علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط".

وكان عفاش قد أعلن انضمامه لقوات هادي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتقى بالرئيس في العاصمة السعودية الرياض.

رئيس #اليمن يؤكد على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية. #الإخبارية pic.twitter.com/pqMXXkjYgj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018

​وعبر اللواء عفاش، في حينها، عن "سروره بلقاء الرئيس هادي الذي يأتي تأكيدا على موقفه ودعمه لقيادة الوطن الشرعية، وصولا الى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".