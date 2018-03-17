الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس ردا على انفجار قرب الجدار الفاصل

دمر الجيش الإسرائيلي، موقعا تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ردا على انفجار عبوة ناسفة زرعت شمالي القطاع.

رام الله — سبوتنيك. وقال الجيش الاسرائيلي، في بيان مساء اليوم السبت 17 مارس/ آذار، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب الجدار الأمني شمال قطاع غزة"، لافتاً إلى أن العبوة زرعت بهدف تفجيرها بالقوات الإسرائيلية التي تسير قرب الجدار الالكتروني الفاصل بين غزة وإسرائيل، لكن لم تكن القوات الإسرائيلية موجودة بالموقع".

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR الحريري: لبنان ينوي تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع إسرائيل

وأضاف "ردا على زرع العبوة دمر الجيش الاسرائيلي موقع رصد تابع لمنظمة حماس الإرهابية".

في السياق ذاته قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن مدفعة الجيش الإسرائيلي أطلقت ثلاثة قذائف شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة مواطن بجروح طفيفة جراء القصف.

كانت دبابات من الجيش الإسرائيلي قصفت، الخميس الماضي، مواقع في غزة بالدبابات بعد انفجار عدد من العبوات الناسفة على السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وأكمل الجيش الإسرائيلي، في بيانه "تم تفجير عدد من العبوات الناسفة على الجدار الأمني شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات، وقوات جيش الدفاع ردت بنيران دبابات باتجاه مواقع تابعة لحركة حماس".