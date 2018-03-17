القائد السابق لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية: الرياض مؤهلة لتصنيع قنبلة نووية

قال اللواء ركن دكتور شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سابقا، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن عدم تأييده لوجود تسابق للتسلح بالقنبلة الذرية في منطقة الشرق الأوسط.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية

وأضاف الظاهري في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير " سبوتنيك "، "ولي العهد أكد أن الرياض لا تعمل على امتلاك القنبلة الذرية، لكن إذا تمكنت إيران من امتلاك هذا السلاح سنمتلكه أيضا، والمملكة لديها الإمكانيات البشرية والمالية، كذلك نمتلك علاقات رائعة مع الشركات العالمية، وبالتالي الرياض مؤهلة لتصنيع قنبلة نووية".

واعتبر الظاهري أن السعودية تسعى لتوازن القوى بالمنطقة، حفاظا على أمنها وأمن بعض الدول العربية، مستبعدا رفض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي امتلاك المملكة السعودية لقنبلة نووية في حال أصبحت إيران قوة نووية، كما حدث مع باكستان حينما أنتجت الهند قنبلتها النووية.

وحول فرص تحسن العلاقات بين الرياض وطهران، أكد الظاهري أن "المملكة العربية السعودية مدت يدها أكثر من مرة للتعاون والتأخي، وكذلك إزالة التوتر مع إيران بينما الثانية تحاول أن تتوسع في المنطقة".