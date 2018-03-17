بالصور... حاكم دبي ينقذ مجموعة سياح علقوا في الصحراء

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على الوقوف لأسرة تعطلت سيارتها في الصحراء، لينقذهم من هذا المأزق.

وقالت سيدة تدعى هنا كارين، إنها كانت برفقة صديقاتها، لتعلق سيارتهم في صحراء دبي، ويتم إنقاذهم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وكان الشيخ محمد بن راشد يمر مع فريقه الخاص عندما لمح العائلة وأمر مرافقيه بمساعدتها وسحب السيارة العالقة في الرمال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يروي فيها مقيمون في دبي وقائع مشابهة، فقبل أشهر كشفت ثلاث سيدات أجنبيات أن الشيخ محمد بن راشد أنقذهن بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.