قطر والهند تشتركان في تدريبات عسكرية

نفذت القوات البحرية الأميرية القطرية تمرينا بحريا مشتركا مع القوات البحرية الهندية، وذلك في المياه الإقليمية لدولة قطر.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE وزير إسرائيلي: قطر خالفت الوعود وكشفت تفاصيل اتفاقات سرية

وشارك في التمرين زورق الصواريخ من القوات البحرية الأميرية القطرية (الغارية ق 2)، ومن أسطول القوات البحرية الهندية المدمرة (كولكاتا)، حسب صحيفة العرب القطرية

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات بين القوات الهندية والقطرية، عن طريق تبادل عدد من الضباط والأفراد من الجانبين في جميع مراحل التمرين.

وتمرنت القوات المشتركة على المناورات البحرية والدفاع عن السفينة حال تعرضها لهجوم، ومكافحة الحرائق.

وأقيم التمرين المشترك ضمن مؤتمر الدوحة السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018".