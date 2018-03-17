مصدرعسكري يؤكد فشل التحالف في تحقيق تقدم في البيضاء

قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني التابع لأنصار الله، إنهم تمكنوا من صد هجوم واسع لقوات التحالف تجاه مدرسة ناطغ بمحافظة البيضاء.

وأضاف المصدر، في اتصال مع وكالة " سبوتنيك "، اليوم السبت 17 مارس/ آذار أنهم كبدوا قوات التحالف خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في مدرسة ناطغ وأن من بين القتلى قيادات عسكرية تابعة للتحالف بجانب أعداد من الجرحى، كما تم تدمير طاقم يحمل رشاش معدل عيار 23 بصاروخ موجه.

وتابع المصدر، أن العملية التي قام بها التحالف في ناطغ الزحوفات رافقتها غارات جوية للطيران أعلى المنطقة.

وأكد المصدر العسكري، أن عملية التحالف في البيضاء استمرت منذ الصباح حتى المساء دون تحقيق أي تقدم.