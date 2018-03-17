قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد بلدتين في الغوطة الشرقية

© REUTERS/ OMAR SANADIKI خارجون من الغوطة إلى كنف الدولة يروون معاناة سنوات مع الإرهابيين

دمشق — سبوتنيك . وقال القائد الميداني أن" الجيش السوري دمر تحصينات الجماعات المسلحة داخل بلدتي كفر بطنا وسقبا وقضى على من فيهما من مسلحين، ويتابع تقدمه باتجاه بلدة حزة".

وأضاف أن "عمليات الجيش تترافق مع قصف جوي ومدفعي كثيف".

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش السوري كثفت عملياتها القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق لاجتثاث التنظيمات الارهابية فيها وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراها وبلداتها مكبدة فلول الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد وذلك بالتوازي مع تأمين الممرات أمام خروج المدنيين المحاصرين من هذه التنظيمات الإرهابية داخل الغوطة.

وأفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مركزة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية باتجاه بلدتي كفربطنا وسقبا في القطاع الجنوبي حيث كسرت بعض وحدات الجيش المتقدمة من بلدة حمورية التي سيطر عليها الجيش قبل يومين دفاعات التنظيمات الإرهابية على مشارف بلدة سقبا، وواصلت تقدمها في الأحياء السكنية في عمق البلدة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الإرهابيين الذين فرت مجموعات كبيرة منهم باتجاه بلدة حزة غربا.

وبالتوازي، لفتت "سانا" إلى أن وحدات من الجيش استكملت بعد استعادة سيطرتها على بلدة جسرين عملياتها باتجاه بلدة كفربطنا غربا في سيناريو مشابه لمجريات المعارك في سقبا حيث تمكنت وحدات الجيش من كسر خطوط دفاع التنظيمات الإرهابية الرئيسة على مشارف البلدة من جهة الشرق والجنوب الشرقي وقضم مساحات واسعة امتدت إلى داخل الأحياء وسط البلدة.

وأشارت إلى أن عمليات الجيش مازالت مستمرة وبنفس الوتيرة مترافقة مع كثافة نارية وبإسناد من سلاح المدفعية لاستعادة السيطرة على البلدتين من إرهابيي تنظيمي "جبهة النصرة" و"فيلق الرحمن" (المحظوران في روسيا).