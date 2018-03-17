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    انتشار قوات أنصار الله، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    "أنصار الله" "تقنص" 5 جنود سعوديين جنوب غرب المملكة

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    قتل 5 جنود في الجيش السعودي بعمليات قنص نفذها مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" في قطاع جازان جنوب غربي السعودية، حسبما أفاد إعلام الجماعة مساء اليوم، السبت.

     

    صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، إن مسلحي أنصار الله قنصوا مساء السبت 5 جنود في الجيش السعودي في  جاضع نمير وقرية قوى بجازان، وذلك عقب قنص جندي سعودي في موقع الحسكول بالقطاع ذاته".
    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS/ Faisal Nasser
    الجيش اليمني: دفاعات التحالف تعترض صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" في اليمن

    وأضافت أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب في قطاع عسير، فيما قُتل جندي يمني بعملية قنص لمسلحي أنصار الله قبالة المنفذ، مشيرة إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على وادي جارة في جازان.

    وكانت صحيفتا "الرياض" و "عين تبوك" السعوديتان أعلنتا مقتل الرقيب مرعي الجذمي والعريف أحمد بن محمد سهيلي والجندي محمد سالم العضيدي العطوي، بمواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله".

    ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد كل من الحوثيين، ونشاطات الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش".

    وبحسب إحصائيات هيئات دولية ومنظمات أممية، أسفرت الصراعات في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، إلى جانب تراجع حجم الاحتياطيات النقدية.    

     

    انظر أيضا:

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    اليمن...ما حقيقة وجود مباحثات سرية بين "أنصار الله" والسعوية؟
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    رسميا...حكومة هادي تعلق على أنباء مفاوضات سرية بين السعودية و"أنصار الله"
    "أنصار الله": قصف صاروخي ومدفعي على مواقع سعودية وقنص جندي سعودي
    مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في قطاع جازان
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