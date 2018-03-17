"أنصار الله" "تقنص" 5 جنود سعوديين جنوب غرب المملكة

قتل 5 جنود في الجيش السعودي بعمليات قنص نفذها مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" في قطاع جازان جنوب غربي السعودية، حسبما أفاد إعلام الجماعة مساء اليوم، السبت.





وأضافت أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب في قطاع عسير، فيما قُتل جندي يمني بعملية قنص لمسلحي أنصار الله قبالة المنفذ، مشيرة إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على وادي جارة في جازان.





وكانت صحيفتا "الرياض" و "عين تبوك" السعوديتان أعلنتا مقتل الرقيب مرعي الجذمي والعريف أحمد بن محمد سهيلي والجندي محمد سالم العضيدي العطوي، بمواجهات حدودية مع مسلحي " أنصار الله ".





ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي ، ضد كل من الحوثيين، ونشاطات الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش".





وبحسب إحصائيات هيئات دولية ومنظمات أممية، أسفرت الصراعات في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، إلى جانب تراجع حجم الاحتياطيات النقدية.