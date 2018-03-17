حماس تغلق شركة اتصالات غير متعاونة في التحقيق حول محاولة اغتيال الحمد الله

أكدت حركة حماس اليوم السبت 17 مارس/ آذار إغلاقها لمكاتب شركة "الوطنية موبايل" للاتصالات لرفضها التعاون في كشف حقيقة انفجار استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وأغلقت حركة حماس مكاتب الشركة في قطاع غزة لعدم تعاونها في التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول انفجار موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأسبوع الماضي، حسب فرانس 24.

حماس تغلق شركة اتصالات امتنعت عن التعاون في التحقيق بشأن محاولة اغتيال الحمد الله https://t.co/rSCYiqyTp4 pic.twitter.com/g4S2LGj2vl — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) March 17, 2018

وقالت شرطة حماس:"قرار الإغلاق جاء بتوصية من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق"، ولم تقطع الخطوط الهاتفية التابعة للشركة.

رئيس الوزراء الفلسطيني ينجو من "محاولة اغتيال" في قطاع غزة https://t.co/hcFqnk5GPq pic.twitter.com/uQNqpJi84v — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) March 13, 2018

وتعرض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووفده الذي ضم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لانفجار في موكبه، أدي لجرح 7 أشخاص، وذلك في بيت حانون بقطاع غزة.

لحظة الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني.. والحكومة تتهم "حماس" والأخيرة تشجب https://t.co/ojjifFxF6E pic.twitter.com/S6RGJ8ZCTm — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) March 13, 2018

ووصف رئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله في غزة بـ"الجبانة".

وكانت قنبلة قد استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن عبر إلى غزة قادمًا من إسرائيل، لتصيب بعض حرسه الشخصي.



وقالت تقارير محلية: إن قنبلة أخرى لم تنفجر كانت تحوي شريحة اتصال تابعة لشركة وطنية. pic.twitter.com/iYdsK9nOAR — السيسى حبيب الملايين (@E0Wh9) March 17, 2018

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واستهجنت اتهام السلطة الفلسطينية لها بالمسؤولية عن الحادث.

وقال الحمد الله عقب محاولة اغتياله إن ما جرى في غزة يزيد الحكومة الفلسطينية إصرارا على مواصلة الخلاص من الانقسام الفلسطيني.