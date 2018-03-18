سلاح الجو الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في غزة

أفاد شهود عيان، مساء اليوم السبت 17 مارس/آذار، بأن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

© Sputnik. Valeriy Melnikov الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة عقب انفجار عبوات ناسفة قرب الجدار الأمني

موسكو — سبوتنيك . واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي بعدة صواريخ مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض خالية شرق مدينة غزة، وبحسب شهود عيان أحدثت الغارات أضرارا مادية في المواقع المستهدفة، من جانبها لم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

في السيق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بإصابة مواطن، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي لأراض زراعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا الوكالة في غزة، بأن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، أطلقت أربع قذائف صوب أراض زراعية وممتلكات المواطنين قرب منطقة الطاقة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وصفت بالطفيفة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.